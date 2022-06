Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg/Horn-Bad Meinberg. Diebe nehmen Münzautomaten ins Visier.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22. - 23. Juni 2022) knackten bislang Unbekannte mehrere Münzautomaten an drei Tankstellen in Blomberg und Horn-Bad Meinberg. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise der Diebe ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. In Horn-Bad Meinberg suchten sich die Täter die Tankstelle an der Hamelner Straße aus. Sie knackten den Münzbehälter eines Staubsaugerautomaten. Beute machten sie nicht, da der Geldbehälter regelmäßig geleert wird. In Blomberg, an der Barntruper Straße, suchten sie die Avia-Tankstelle heim. Hier lässt sich die Tatzeit auf etwa 1:15 Uhr festlegen. Aus dem Münzbehälter des Staubsaugerautomaten erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag. In Blomberg-Istrup schlugen sie gegen 1:40 Uhr zu. Auf dem Gelände der Q 1-Tankstelle an der Lemgoer Straße brachen sie zwei Geldkassetten auf und entkamen auch hier mit einer geringen Menge an Münzgeld. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit einer der Taten gemacht hat, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

