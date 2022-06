POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. In Kita eingebrochen.

Lippe (ots) - Am Dienstag (21. Juni 2022) parkte eine 42-jährige Frau aus Lemgo ihren weißen Toyota in der Tiefgarage am Yogaweg. In der Zeit zwischen zirka 15:15 Uhr und 16:45 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter den Wagen am vorderen Stoßfänger. Der dabei verursachte Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat unter 05231 6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei ...

mehr