Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - erneut unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln aufgedeckt

Am Donnerstag, 30. März 2023, wurde gegen 14.10 Uhr in der Straße Zur Alten Weide ein 21-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem an seinem Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, und der Fahrer hinten auf seinem Scooter einen augenscheinlich defekten, eingeklappten Scooter transportierte. Im Zuge dieser Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Da der 21-Jährige keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, begleiteten ihn die Beamten zu seiner Wohnanschrift und durften diese auch mit dessen Einverständnis betreten. Bereits vor der Wohnungstür des 21-Jährigen nahmen die Beamten einen süßlichen Geruch wahr. Auf diesen Geruch angesprochen, räumte der Cloppenburger ein, etwa hundert Gramm Marihuana in seiner Wohnung vorzuhalten. Durch die Beamten wurde umgehend telefonischer Kontakt mit der Staatsanwaltschaft in Oldenburg sowie dem Amtsgericht in Oldenburg aufgenommen, um einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken. Dem Antrag wurde stattgegeben. In der Wohnung des 21-Jährigen fanden die Beamten die angegebene Menge Betäubungsmittel und darüber hinaus auch einen Schlagring, einen Elektroimpulsgerät sowie Bargeld. Sämtliche vorstehend genannten Gegenstände wurden sichergestellt. Im Anschluss an die Durchsuchung wurde dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

