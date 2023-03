Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Nord - Kleine Detektive im Einsatz - Jungs stellen Automarder - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Flingern Nord - Kleine Detektive im Einsatz - Jungs stellen Automarder - Festnahme

Samstag, 18. März 2023, 14:00 Uhr

Dank des Hinweises von zwei kleinen "Superdetektiven" gelang es Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei am Samstagnachmittag, einen Mann festzunehmen. Der Polizeibekannte steht in Verdacht, in Flingern Nord eine Scheibe eines Autos eingeschlagen und Parfum entwendet zu haben.

Am Nachmittag wurde die Polizei zu einem Einsatz "Diebstahl aus KFZ" an der Straße Flinger Broich gerufen. Vor Ort trafen die Beamtinnen und Beamten auf den Halter eines Pkw, bei welchem eine Scheibe eingeschlagen und Parfum entwendet worden war. Zugegen waren auch zwei Jungs im Alter von neun und elf Jahren, die die Tat offensichtlich beobachtet hatten und gute Hinweise (Personenbeschreibung) zu dem Täter geben konnten. Nachdem die Polizisten den Sachverhalt aufgenommen hatten und bereits nach dem Täter fahndeten, meldeten sich die Kinder über den Notruf und gaben an, den Kriminellen auf einem Tankstellengelände am Höherweg gesehen zu haben. Sofort entsandte Kräfte konnten den Verdächtigen (34-jähriger Deutscher), der ihnen bereits aus vergangenen Einsätzen bekannt war, antreffen und festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten das Parfum und Betäubungsmittel. Auch das von ihm mitgeführte Fahrrad (vermutlich ebenfalls entwendet) stellten die Polizisten sicher.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell