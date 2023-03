Polizei Düsseldorf

POL-D: Essen - A52 Richtung Essen - kurz vor der Anschlussstelle Essen Bergerhausen - Auffahrunfall mit fünf Beteiligten - zwei Personen und ein Hund leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 18. März 2023, 15:55 Uhr

Mehrere Fahrzeuge prallten gestern Nachmittag auf der A52 im Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Essen Bergerhausen in einer Kettenreaktion aufeinander. Hierbei wurden nach bisherigem Stand zwei Personen leicht verletzt und fünf Autos beschädigt.

In der Baustelle fuhren ein 35-Jähriger aus Essen in einem VW Transporter, dahinter ein 77-Jähriger aus Essen in einem VW Polo, dann ein 61-Jähriger aus Essen in seinem Mercedes und dem folgend ein 25-Jähriger aus Essen in seinem Kia. Nach ersten Erkenntnissen staute sich der Verkehr ungefähr 300 Meter vor der Anschlussstelle zurück. Die vier Fahrzeugführer mussten ihre Autos daher bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende Fahrer eines Taxis, ein 38-Jähriger aus Essen, erkannte die vor ihm stehenden Fahrzeuge offenkundig zu spät und prallte gegen das Heck des Kias und danach gegen den Mercedes des 61-Jährigen. Die Wucht des Aufpralls schleudert den Kia zunächst weiter gegen die Stahlleitwand des Baustellenbereiches und dann gegen das Heck des VW Polo. Das Fahrzeug des 77-Jährigen wurde seinerseits auf das Heck des vor ihm stehenden VW Transporters geschleudert. Der Fahrgast des Taxifahrers und der 25-Jährige kamen mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der leicht verletzte Hund aus dem Kia des 25-Jährigen wurde von der Feuerwehr in die Obhut einer berechtigten Person übergeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Während der Unfallmaßnahmen kam es zeitweilig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell