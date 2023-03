POL-D: Geschwindigkeitsüberwachung in Lierenfeld - "Spitzenreiter" war mit 134 Stundenkilometern unterwegs

Düsseldorf (ots) - Raub in Stadtmitte - Frau in Bahn geschubst und bestohlen - Polizei fahndet nach zwei Tätern Mittwoch, 15. März 2023, 13:10 Uhr Die Düsseldorfer Polizei fahndet nach zwei Männern mittleren Alters. Dem Duo wird vorgeworfen, gestern Mittag in Stadtmitte an einer Haltestelle eine 66-Jährige in die Bahn gestoßen und beraubt zu haben. Die ...

