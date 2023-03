Polizei Düsseldorf

POL-D: Raub in Stadtmitte - Frau in Bahn geschubst und bestohlen - Polizei fahndet nach zwei Tätern

Düsseldorf (ots)

Raub in Stadtmitte - Frau in Bahn geschubst und bestohlen - Polizei fahndet nach zwei Tätern

Mittwoch, 15. März 2023, 13:10 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei fahndet nach zwei Männern mittleren Alters. Dem Duo wird vorgeworfen, gestern Mittag in Stadtmitte an einer Haltestelle eine 66-Jährige in die Bahn gestoßen und beraubt zu haben. Die geschockte Frau fuhr dann mit der Bahn los. Die Täter konnten mit der Geldbörse des Opfers unerkannt entkommen. Eine umfangreiche Fahndung der Polizei verlief gestern Mittag negativ.

Zur Tatzeit wollte die Frau in den Zug der Linie 705 in Richtung Eller am Jan-Wellem-Platz (Haltestelle Schadowstraße) einsteigen. Plötzlich und unerwartet wurde sie von hinten von den Männern in die Bahn gestoßen. Diesen Moment nutzten die Täter, um der Frau die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden. Danach fuhr die Bahn mit der Frau los. Die Täter blieben am Bahnsteig zurück und flüchteten anschließend.

Die beiden Männer werden als 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Sie hatten einen dunkeln Teint und waren dunkel gekleidet.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 15 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell