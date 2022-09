POL-KLE: Emmerich - VW bei Unfallflucht beschädigt

Emmerich am Rhein (ots) - In der Zeit von Sonntag (11. September 2022) um 08:00 Uhr bis Montag (12. September 2022) um 07:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Streuffstraße einen geparkten, grauen VW Caddy. Der Wagen wies am hinteren, linken Radkasten einen frischen Unfallschaden auf. Der Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig entfernt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter ...

mehr