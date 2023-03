Polizei Düsseldorf

POL-D: A 46 - Anschlussstelle Hilden - Nach schwerem Verkehrsunfall - 18-jähriger Mitfahrer stirbt im Krankenhaus - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Unfallort: A 46 Richtung Düsseldorf, Abfahrt der Anschlussstelle Hilden - Unfallzeit: Donnerstag, 16. März 2023, 10:04 Uhr

Nach dem schweren Verkehrsunfall gestern Morgen im Bereich der Anschlussstelle Hilden an der A 46 verstarb gestern am späten Nachmittag ein 18-jähriger Mitfahrer in einem Krankenhaus.

Die Auswertung der Unfallspuren und die Ermittlungen zur Feststellung der genauen Unfallursache dauern an.

