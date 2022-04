POL-PPRP: 900 Euro Bargeld erbeutet

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht vom Samstag (23.04.2022) auf Sonntag (24.04.2022) in eine Lagerhalle im Bereich In den Villen ein. Aus einem dortigen Raum wurde ein dreistelliger Eurobetrag entwendet. Durch den Einbruch entstand zudem ein Gebäudeschaden in Höhe von 350 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

