Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub in Wohnung

Bobenheim-Roxheim (ots)

Fünf bis sieben bislang unbekannte Personen drangen am frühen Sonntagmorgen (24.04.2022), gegen 3 Uhr, in eine Wohnung in der Mittelstraße in Bobenheim-Roxheim ein und erbeuteten circa 200 Euro Bargeld. In der Wohnung befanden sich zum Tatzeitpunkt vier Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren, welche von den Tätern mit Schusswaffen bedroht wurden. Eine Person wurde von den Tätern in das Gesicht geschlagen. Anschließend verließen die Täter mit der Beute die Wohnung.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitpunkt im Bereich der Mittelstraße wahrgenommen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell