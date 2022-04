Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung in Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24.04.2022), gegen 04:40 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen acht Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei Personengruppen, eine 29-Jährige und ein 34-Jähriger mit einer Gruppe aus drei Männern und drei Frauen im Alter zwischen 28 und 33 Jahren in einen Streit, welcher eskalierte. Der Grund des Streites ist bislang unklar. Die Beteiligten wurden zum Teil leicht verletzt und erhielten nach der Anzeigenaufnahme einen Platzverweis. Die Ermittlungen dauern an.

