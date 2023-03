Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dank schnellem Hinweis von Anwohner: Streifen nehmen Täter nach Einbruch in Pfandleihhaus fest

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Dank des schnellen Hinweises eines aufmerksamen Zeugen gelang Streifen der Polizeireviere Ost und Mitte in der vergangenen Nacht in Kassel die Festnahme eines geflüchteten Einbrechers. Der Anwohner hatte gegen 3:20 Uhr Scheibenklirren gehört und war dadurch auf den Einbruch in ein Pfandleihhaus in der Leipziger Straße aufmerksam geworden. Er alarmierte sofort über den Notruf 110 die Polizei und gab eine Beschreibung des Täters durch. Bevor dieser durch die eingeschlagene Scheibe in die Geschäftsräume einsteigen konnte, wurde er durch den Zeugen gestört, der nach seinem Anruf bei der Polizei in den Hinterhof gegangen war, um den Einbrecher im Blick zu behalten. Die anschließende Flucht des Täters ohne Beute fand ein schnelles Ende, denn bei der eingeleiteten Fahndung klickten nur wenige Minuten später in der Großalmeroder Straße die Handschellen für den 36-Jährigen aus Kassel. Der hinreichend polizeibekannte Festgenommene wurden für die weiteren polizeilichen Ermittlungen zum Revier gebracht. Zum Tatvorwurf oder beabsichtigter Beute äußerte er sich nicht. Der durch das Einschlagen der Scheibe entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell