Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rauschgift, Waffen und Munition bei Durchsuchungen wegen organisierten Drogenhandels beschlagnahmt: Drei Tatverdächtige in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel:

Im Rahmen eines mehrwöchigen Ermittlungsverfahrens des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel gegen organisierte Strukturen des Drogenhandels in der Kasseler Innenstadt und insbesondere rund um den Holländischen Platz erfolgten am Mittwoch umfangreiche Festnahme- und Durchsuchungsaktionen bei drei Tatverdächtigen. Mit Unterstützung von hessischen Spezialeinheiten, dem Fahndungskommissariat des Polizeipräsidiums Nordhessen und Kräften der Bereitschaftspolizei nahmen die Ermittler drei Männer im Alter von 23, 25 und 28 Jahren aus Kassel fest. Die Tatverdächtigen stehen nach den bisherigen Ermittlungen im Verdacht, einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Bei den Durchsuchungen wurden neben Rauschgift mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 20.000 Euro zahlreiche Hieb-, Schlag- und Schusswaffen sowie Munition beschlagnahmt. Die drei Tatverdächtigen wurden am gestrigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der gegen sie die Untersuchungshaft anordnete.

Die dreiköpfige Tätergruppierung war bei umfangreichen und intensiven Ermittlungen gegen organisierte Strukturen des Drogenhandels ins Visier der Kasseler Drogenfahnder geraten. Die Täter hatte nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Wohnungen in Kassel eigens für den Handel mit Rauschgift angemietet und genutzt. Bei dem schwunghaften Drogenhandel waren sie offenbar äußerst brutal und rücksichtslos in Form von Körperverletzungsdelikten und Bedrohungen gegen vermeintliche Konkurrenten vorgegangen, so die Ermittler. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel hatte ein Richter Durchsuchungsbeschlüsse erlassen, die am Mittwoch vollstreckt wurden. An sechs verschiedenen Objekten wurden schlagartig Wohnungen durchsucht und die drei Tatverdächtigen festgenommen. Insgesamt fanden die Polizisten Waffen wie eine Machete, ein beidseitig geschliffenes Schwert, zwei Armbrüste, davon eine mit Zieloptik und 13 Pfeilen, eine Kalaschnikow, die wegen fehlenden Waffenteils nicht funktionsfähig war, eine abgesägte Schrotflinte, mehrere Schreckschuss- und Softairwaffen, Messer, Baseballschläger und eine große Menge Munition, darunter 1.300 scharfe Schusspatronen verschiedener Kaliber. Zudem wurden insgesamt ca. 750 Gramm Marihuana und Haschisch, 72 Gramm Kokain und 720 Gramm Amphetamine beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Verstößen gegen das Waffengesetz dauern fort.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel.: 0561-910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell