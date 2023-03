Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sachbeschädigung an Kirche in der Luisenstraße: Kasseler Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Am gestrigen Mittwochabend wurde die Kasseler Polizei zu einer Kirche in die Luisenstraße im Vorderen Westen gerufen, da Unbekannte dort mehrere Scheiben mit Steinen eingeworfen und die Fassade mit einem Filzstift beschmiert hatten. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, waren mehrere Scheiben an dem Zugang zum Kirchturm eingeworfen worden. Zudem hatten die Täter mit einem schwarzen Filzstift mehrere Wörter in kyrillischer Schrift sowie ein kleines Hakenkreuz auf das Mauerwerk der Kirche gemalt. Wann genau es zu den Beschädigungen kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Entdeckt worden waren die Sachbeschädigungen am Mittwoch, gegen 17 Uhr. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

