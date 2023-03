Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach zwei Audi-Diebstählen in Kassel: 36-Jähriger mit gestohlenem Pkw gefasst und in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel/ Landkreis Leipzig:

In der Nacht zum Dienstag wurden im Kasseler Stadtteil Wolfsanger/ Hasenhecke zwei Audi gestohlen. Dank der guten Zusammenarbeit der Polizeibehörden konnte eines der beiden Fahrzeuge, ein Audi S 4 im Wert von 55.000 Euro, bei der Fahndung durch die Polizei drei Stunden nach der Tat im Landkreis Leipzig gestoppt und ein Tatverdächtiger am Steuer des Wagens festgenommen werden. Der 36-jährige Mann aus der Ukraine wurde inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einem Haftrichter in Leipzig vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Er muss sich nun wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls verantworten. Von dem zweiten gestohlenen Pkw, einem braunen Audi A 6 im Wert von 20.000 Euro, der im Wolfsäckerweg gestohlen wurde, fehlt bislang noch jede Spur. Auch die Fahndung und Ermittlungen zu den noch unbekannten Komplizen des Festgenommenen dauern derzeit noch an.

Ereignet hatte sich die eine Tat im Vogelherdweg gegen 1 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag. Der Autobesitzer war kurze Zeit später auf den Diebstahl seines Audi S 4 aufmerksam geworden und hatte umgehend über den Notruf die Polizei alarmiert. Die durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes sofort eingeleitete europaweite Fahndung führte schließlich gegen 4 Uhr zum Erfolg: Beamten der Polizei Leipzig, die von den Kasseler Kriminalbeamten um Mitfahndung ersucht worden, war der Audi bei Trebsen/Mulde ins Netz gegangen und der 36-jährige Tatverdächtige festgenommen worden. Der Pkw wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

