Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrolle durch Revier Ost auf Dresdener Straße: Zwei Drogenfahrten beendet; Kokain, Heroin und Marihuana gefunden

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Beamte des Polizeireviers Ost haben gemeinsam mit Zivilfahndern der Operativen Einheit BAB (Bundesautobahn) der Direktion Verkehrssicherheit am gestrigen Montagnachmittag eine Verkehrskontrolle auf der Dresdener Straße durchgeführt. In der Zeit zwischen 14:45 und 18:45 Uhr winkten sie 80 Fahrzeuge in die Kontrollstelle und überprüften 110 Personen. Neben einigen Verkehrsordnungswidrigkeiten brachten die Polizisten in sieben Fällen auch Straftaten zur Anzeige: Zwei Fahrer standen im Verdacht, unter Drogen am Steuer ihrer Fahrzeuge gesessen zu haben und mussten daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Darüber hinaus fanden die Beamten bei einem Fahrzeuginsassen 10 Gramm Kokain, in weiteren Fällen rund 1 Gramm Heroin sowie eine kleinere Menge Marihuana. Gegen diese drei Personen wurden Verfahren wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Einer der Autofahrer wurde zudem ohne gültigen Führerschein gestoppt, weshalb er und der Halter des Fahrzeuges sich nun ebenfalls in Strafverfahren verantworten müssen.

