Polizei Mettmann

POL-ME: Abbiegeunfall fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden - Mettmann - 2302067

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag, 20. Februar 2023, kam es in Mettmann-Metzkausen zu einem Abbiegeunfall bei dem die jeweiligen Fahrzeugführer verletzt wurden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Das war geschehen:

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Düsseldorfer mit seinem VW Passat die Ratinger Landstraße (L239) in Richtung Mettmann. In Höhe der Einmündung zur Kantstraße hatte er die Absicht, in diese nach links abzubiegen. Er missachtete im Abbiegevorgang den entgegenkommenden Mercedes Benz einer 36-jährigen Erkratherin und stieß frontal mit diesem zusammen.

Alarmierte Rettungskräfte brachten beide Fahrzeugführer nach einer medizinischen Erstversorgung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Sowohl der VW Passat als auch der Mercedes Benz B170 wurden durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell