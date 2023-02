POL-ME: Gleich zwei Nissan Pickups entwendet - die Polizei sucht Zeugen - Langenfeld - 2302066

Polizei Mettmann

Unbekannte Täter haben im Laufe des Montags, 20. Februar 2023, gleich zwei Pickups der Marke Nissan in Langenfeld entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Montagmorgen, gegen 04:30 Uhr, stellten die Nutzer von zwei Nissan Navara ihre Fahrzeuge vor dem Tor ihres Firmengeländes an der Hansastraße in Langenfeld ab. Als sie gegen 19:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrten, stellten sie fest, dass beide Pickups entwendet worden waren.

Wie die mittels keyless-go ordnungsgemäß verschlossenen Fahrzeuge geöffnet, gestartet oder anderweitig wegtransportiert werden konnten, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Der aktuelle Zeitwert der acht beziehungsweise zehn Jahre alten Pickups mit den amtlichen Kennzeichen ME - KG 97 sowie ME - KG 68 wird auf jeweils circa 20.000 Euro beziffert. Auf der Ladefläche beider Fahrzeuge sollen sich nach Angaben der Geschädigten diverse Werkzeuge sowie Dieselkraftstoff befunden haben.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib der gestohlenen Nissan Navara vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, die Fahrzeuge zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Pickups der Marke Nissan, nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, jederzeit entgegen.

