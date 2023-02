POL-ME: Dank Zeugen: Polizei konnte Unfallflucht schnell aufklären - Hilden - 2302064

Polizei Mettmann

Dank Zeugen: Polizei konnte Unfallflucht schnell aufklären - Hilden - 2302064

Mettmann

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am frühen Sonntagmorgen (19. Februar 2023) in Hilden eine Verkehrsunfallflucht schnell aufklären konnte.

Folgendes war geschehen:

Gegen 4:20 Uhr am noch frühen Morgen war ein Anwohner der Walder Straße wegen eines lauten Knalls aufgewacht. Als der Mann aus seinem Fenster nach dem Rechten schaute, sah er auf der Straße einen quer stehenden und augenscheinlich frisch verunfallten Nissan Micra. Zudem konnte der Mann eine junge Frau beobachten, die augenscheinlich die Fahrerin des Nissans war und den Schaden an ihrem Wagen sowie an zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos (VW Up und Toyota RAV4) begutachtete, mit denen die junge Frau offensichtlich kollidiert war.

Als die Frau jedoch wieder in ihre Auto stieg und davon fuhr, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, alarmierte der Anwohner die Polizei - und gab hierbei auch das Kennzeichen des flüchtigen Micras an.

Kurze Zeit später konnte die Polizei die Halterin und zugleich Fahrerin des Micras an ihrer Adresse antreffen, wobei die Beamten feststellen mussten, dass die Frau augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein bei der 26-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit einem Ergebnis von rund 1,4 Promille (0,72 mg/l) positiv.

Zudem gab die Frau an, während der Fahrt durch Handy abgelenkt gewesen zu sein.

Die Konsequenzen:

Die Hildenerin musste mir zur Wache, wo ihr zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Verfahren gegen sie eingeleitet.

Insgesamt war bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von deutlich mehr als 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Polizei Mettmann