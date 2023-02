Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2302065

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag (19. Februar 2023) in eine Spielhalle an der Alten Ratinger Landstraße in Wülfrath eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter gegen 3:30 Uhr gewaltsam Zugang in die Spielhalle, in der sie dann mehrere Geldspielautomaten aufhebelten. Hierbei wurde die Alarmanlage ausgelöst, die zunächst beim zuständigen Sicherheitsunternehmen auflief, welcher kurz darauf die Polizei alarmierte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde, konnten die flüchtigen Täter nicht angetroffen werden. Wie hoch die Beute der Täter ist, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Bislang noch unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen 16 Uhr am Samstag (18. Februar 2023) und 10:30 Uhr am Sonntag (19. Februar 2023) in ein Reihenhaus an der Straße "Am Seeufer" in Ratingen-West eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Täter hierzu eine Terrassentür auf, ehe sie in dem Haus Schränke nach Wertgegenständen durchsuchten. Entwendet wurde unter anderem Schmuck.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In Langenfeld sind in der Zeit von 10:30 Uhr am Samstag (18. Februar 2023) bis 18:45 Uhr am Sonntag (19. Februar 2023) bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "In den Klausen" eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse verschafften sich die Täter über den Balkon des Wintergartens Zugang in das Haus, in dem sie anschließend nicht nur nach Wertgegenständen suchten, sondern auch Einrichtungsgegenstände zerstörten und randalierten. Was entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Im Zeitraum zwischen 16 Uhr am Samstag (18. Februar 2023) auf 3:45 Uhr in der Nacht zu Sonntag (19. Februar 2023) sind bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der von-Etzbach-Straße eingebrochen. Nach dem Stand erster Ermittlungen kletterten die Täter auf den Balkon der in Hochparterre gelegenen Wohnung und hebelten die dortige Tür auf. Anschließend wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell