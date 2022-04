Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter zieht 82-Jähriger eine Goldkette vom Hals

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Donnerstag um 14.10 Uhr stand eine 82-jährige Moerserin an einer Bushaltestelle an der Geranienstraße, als sich ihr von hinten ein Unbekannter näherte. Der Unbekannte zog an der Goldkette der 82-Jährigen, die diese lose um den Hals gelegt hatte. Durch den Zug öffnete sich der Magnetverschluss und der Unbekannte nahm die Kette an sich. Anschließend entfernte er sich in Richtung eines silberfarbenen Kombis und fuhr damit davon.

Anwohner beobachteten zu dem Zeitpunkt ebenfalls einen silberfarbenen Kombi der Marke Volkswagen, Typ Passat, mit polnischem Kennzeichen. Das Kennzeichen konnte jedoch keiner der Zeugen ablesen.

Beschreibung des Unbekannten:

schlanke Statur, circa 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, helle Hautfarbe, dunkelblonde, kurze Haare, trug eine Jeans und einen grauen Pullover.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell