POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Unbekannter Täter pumpt 400 Liter Dieseltreibstoff aus LKW ab - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Glimpflich davon gekommen ist am Dienstag eine Frau in Grünwettersbach, als sich ein Einbrecher Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffte, jedoch von einer Dogge erschreckt wurde und den Tatort unverrichteter Dinge wieder verließ. Der unbekannte Täter brach am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 18.00 Uhr die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Grünwettersbach auf und verschaffte sich somit Zutritt zu ...

mehr