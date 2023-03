Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgängerin wird von ausparkendem Auto angefahren und schwer verletzt: Zeugen nach Unfallflucht in Wittrockstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Mittwoch, den 22. Februar 2023, auf einem Discounter-Parkplatz in der Wittrockstraße in Kassel ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Eine 79-jährige Fußgängerin war hierbei schwer verletzt worden und hatte den Unfall nun nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus nachträglich bei der Polizei gemeldet.

Wie die Frau aus Kassel in ihrer Vernehmung bei der Polizei schilderte, war sie an dem Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich von einem rückwärts ausparkenden Auto angefahren wurde. Sie geriet daraufhin ins Straucheln und stürzte auf den Rücken, woraufhin die Fahrerin des Pkw ausstieg und beide Frauen darüber diskutierten, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Letztlich fuhr die unbekannte Autofahrerin weg, ohne sich um die über Schmerzen klagende Fußgängerin zu kümmern oder ihre Personalien zu hinterlassen. Die 79-Jährige rief aufgrund eines Schocks nicht die Polizei. Da die Schmerzen im Rücken nach dem Unfall immer schlimmer wurden, ging sie wenige Tage später zu einem Arzt. Erst dort stellte sich heraus, dass die Kasselerin einen Lendenwirbelbruch erlitten hatte, weshalb sie stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde und auch nach ihrer Entlassung ärztlich behandelt werden muss. Die 79-Jährige beschrieb den Polizisten eine etwa 75 Jahre alte, ca. 1,60 Meter große und schlanke Autofahrerin mit kurzen grauen Haaren. Bei ihrem Pkw soll es sich um einen älteren, rotfarbigen Kleinwagen mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall auf dem Parkplatz geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

