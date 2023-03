Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zivilstreife nimmt Kiosk-Einbrecher dank schnellem Notruf auf frischer Tat fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Dank des schnellen Notrufs von Passanten konnte eine Zivilstreife des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum heutigen Dienstag einen Kiosk-Einbrecher auf dem Kasseler Königsplatz auf frischer Tat festnehmen. Die Zeugen waren gegen 0:30 Uhr durch Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatten ohne zu zögern den Notruf 110 gewählt. Die Zivilstreife, die dank der schnellen Mitteilung nur wenige Augenblicke später am Ort des Geschehens eintraf, nahm dort einen 44-Jährigen aus Kassel fest. In seinen Taschen fanden sie rund 60 originalverpackte E-Zigaretten und einige Feuerzeuge. Wie sich herausstellte, war an dem Kiosk auf dem Königsplatz mit einer Metallstange eine Scheibe eingeschlagen und die E-Zigaretten sowie Feuerzeuge im Gesamtwert von rund 700 Euro aus dem Innenraum gestohlen worden. Der durch das Einschlagen der Scheibe entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert. Der 44-Jährige, der den Beamten kein Unbekannter ist, wurde festgenommen und aufgrund gesundheitlicher Probleme anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er muss sich nun wegen des Einbruchdiebstahls verantworten.

