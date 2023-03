Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streit in Kassel-Niederzwehren endet mit Stichverletzungen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Niederzwehren: Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in Kassel-Niederzwehren endete am Freitagmorgen, gegen 8 Uhr, für einen der beiden Männer mit Stichverletzungen. Die beiden 25 und 28 Jahre alten Männer hatten sich offenbar zur Klärung eines Streits auf den Gehweg vor der Einrichtung begeben, wobei der 25-Jährige den 28-Jährigen jedoch mit einem Messer angegriffen und verletzt haben soll. Der 25-jährige Tatverdächtige aus der Türkei war anschließend vom Tatort geflüchtet. Der verletzte 28-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass die Stichverletzungen am Oberkörper letztlich nicht schwerwiegender waren. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall nun wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Die am Freitagmorgen umgehend eingeleitete Fahndung nach dem 25-Jährigen führte bislang nicht zum Erfolg. Die Fahndung sowie die Ermittlungen, die von den Beamten des für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt werden, dauern aktuell an.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell