Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Häuser in Kassel von Einbrechern heimgesucht: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg, -Süsterfeld/Helleböhn und -Kirchditmold:

Am Freitag und Samstag ereigneten sich in den Kasseler Stadtteilen Brasselsberg, Süsterfeld-Helleböhn und Kirchditmold vier Einbrüche in Wohnhäuser, die vermutlich auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Zu dem ersten bei der Polizei gemeldeten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf den Siechen" war es am Freitag im Zeitraum zwischen 18:20 und 20:15 Uhr gekommen. In Abwesenheit der Bewohner hatten die unbekannten Täter die Scheibe eines Fensters auf der Gebäuderückseite mit einem Werkzeug zum Bersten gebracht und waren so in das Haus eingestiegen. Mit erbeutetem Bargeld und Schmuck ergriffen die Einbrecher anschließend unerkannt die Flucht.

Bei einem Zweifamilienhaus in der Wurmbergstraße, nahe der Riedelstraße, gingen die Täter auf die gleiche Weise vor und stiegen über eine Balkontür ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume in beiden Wohnungen nach Wertsachen, wurden aber offenbar nicht fündig, denn sie gingen leer aus. Der Einbruch ereignete sich nach bisherigem Kenntnisstand am Freitag in der Zeit zwischen 14:00 und 21:35 Uhr.

Im Glockenbruchweg, nahe dem Sollingweg, machten die Einbrecher wegen eines aufmerksamen Nachbarn keine Beute. Dieser hatte gegen 21:00 Uhr gesehen, wie zwei Personen durch ein aufgebrochenes Wohnzimmerfenster in das Nachbarhaus eingestiegen waren, woraufhin er sie lautstark ansprach. Die Täter flüchteten daraufhin durch ein anderes Fenster des Hauses nach draußen. Eine Beschreibung der Einbrecher konnte der Nachbar aufgrund der Dunkelheit nicht abgeben.

Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 16:15 und 20:25 Uhr schließlich zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Baumgartenstraße, nahe dem Kaupertweg. Auch dort hatten die Täter die Scheibe eines Fensters auf der Gebäuderückseite zum Bersten gebracht, das Fenster anschließend geöffnet und im Haus Bargeld erbeutet.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

