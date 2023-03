Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter versucht in Altenzentrum einzubrechen, wird ertappt und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Ein bislang unbekannter Täter versuchte am gestrigen Donnerstagabend offenbar in ein Altenzentrum in der Straße "Am Wehrturm" in Niederzwehren einzubrechen. Der Unbekannte hatte an einem verschlossenen Eingang gegen 21:10 Uhr das Element einer Glasschiebetür eingetreten oder eingeschlagen. Eine Zeugin hatte ihn dort beobachtet und daraufhin über den Notruf 110 die Polizei verständigt. Der Mann war anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. In das Altenzentrum selbst war er anscheinend nicht gelangt, weil eine weitere Schiebetür ihm den Weg versperrte. Da die Zeugin ihren Angaben zufolge bei dem Täter auch eine Schusswaffe gesehen hatte, leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch nicht mehr zu einer Festnahme führten. Die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs werden nun von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 30 Jahre alten und etwa 1,75 Meter großen Mann mit schlanker Gestalt und mitteleuropäischem Aussehen gehandelt haben. Er soll zudem einen orangefarbenen Gehörschutz getragen haben. Die Bekleidung ist nicht bekannt.

Zeugen, die in Niederzwehren gestern Abend verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo weitere Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell