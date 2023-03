Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Parfümdieb greift Ladendetektiv mit Pfefferspray an und flüchtet

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein ertappter Ladendieb hat am gestrigen Mittwochnachmittag in einer Drogerie am Königsplatz einen Ladendetektiv angegriffen und verletzt. Anschließend flüchtete der Täter vom Tatort. Die Ermittlungen zu einem möglichen Tatverdächtigen dauern aktuell an.

Der Ladendetektiv hatte den Mann gegen 17:30 Uhr beim Diebstahl von zwei Flakons im Wert von knapp 400 Euro erwischt und in sein Büro gebeten. Auf dem Weg dorthin hatte der Dieb zwar das Parfüm ausgehändigt, aber plötzlich auch ein Pfefferspray gezogen und damit dem 28-jährigen Ladendetektiv ins Gesicht gesprüht. Anschließend war der Täter aus dem Geschäft geflüchtet. Der 28-Jährige musste mit Augen- und Atemwegsreizungen von einem Rettungswagen versorgt werden. Der betroffene Geschäftsbereich wurde vorsorglich abgesperrt. Kunden oder weitere Mitarbeiter der Drogerie wurden nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

