Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach versuchtem Wohnungseinbruch geflüchtet und später von Streife bei Ladendiebstahl erkannt: 37-Jährigem droht Haft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Nachdem eine Streife des Polizeireviers Mitte am gestrigen Mittwochnachmittag eine Anzeige wegen eines versuchten Wohnungseinbruchs in der Amalienstraße in Kassel aufgenommen hatte, erkannten dieselben Beamten den geflüchteten mutmaßlichen Täter wenig später bei einem Einsatz wegen Ladendiebstahls wieder. Bei dem Einbruchsversuch in der Amalienstraße hatte eine Nachbarin den Täter ertappt und gegenüber der Streife anschließend nämlich eine präzise Personenbeschreibung des geflüchteten Unbekannten abgegeben. Dies führte später dazu, dass die Beamten den 37 Jahre alten Tatverdächtigen, der nach dem Ladendiebstahl in der Innenstadt von einem Ladendetektiv festgehalten wurde, als den mutmaßlichen Einbrecher erkannten. Der hinreichend bei der Polizei bekannten Mann wurde festgenommen. Da er bereits wegen anderer Delikte zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war und diese noch zu verbüßen hat, droht ihm nun Haft.

In die Amalienstraße gerufen worden war die Streife gestern Nachmittag gegen 15:10 Uhr. Laut einer Hausbewohnerin soll dort ein Mann die Scheibe einer Wohnungstür eingeschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der Unbekannte offenbar versucht, in die Wohnung einzubrechen. Als die Nachbarin den Mann beim Einbruchsversuch in die Wohnung ansprach, ergriff dieser die Flucht. Die von der Polizei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Erfolg. Gegen 17:20 Uhr wurde die Streife des Reviers Mitte dann jedoch zu einem Ladendiebstahl in einen Technikmarkt im Einkaufscenter am Königsplatz gerufen. Dort hatte ein Mann versucht, zwei Smartphones zu stehlen, war aber vom Ladendetektiv erwischt und in dessen Büro gebracht worden. Als die Streife dort eintraf, erkannten sie den Festgenommenen sofort als den mutmaßlichen Einbrecher wieder, da die von der Nachbarin abgegebene präzise Täterbeschreibung genau auf ihn und seine Kleidung zutraf.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 37-Jährigen dauern derzeit an und werden von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

