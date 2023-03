Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbruch in Wolfhager Straße: Zeuge sah drei verdächtige Personen; Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: Unbekannte sind am heutigen Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in der Wolfhager Straße in Kassel eingebrochen. Ein Zeuge hatte gegen 7 Uhr drei dunkel gekleidete, verdächtige Personen im Bereich des Hauses nahe der Kirchtalstraße beobachtet und die Polizei alarmiert. Die sofort zum Ort des Geschehens eilenden Streifen hatte die Täter dort jedoch nicht mehr festnehmen können. Auch die Fahndung nach den drei Unbekannten durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei verlief anschließend ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, waren die Täter in Abwesenheit der Bewohner über ein Fenster in das Haus eingebrochen und hatten dort nach Wertsachen gesucht. Ob sie etwas erbeuteten, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Mittwochmorgen im Bereich der Wolfhager Straße, nahe Kirchtalstraße, verdächtige Personen beobachtet haben und weitere Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell