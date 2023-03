Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schneeglätte sorgt am Morgen für knapp 40 Unfälle in Nordhessen

Kassel (ots)

Nordhessen: Die winterlichen Wetter- und Straßenverhältnisse haben auch am Morgen für weitere Unfälle in Nordhessen gesorgt. Mit Beginn des Berufsverkehrs wurden Streifen der Polizeireviere und -stationen in den vier nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel bislang zu rund 40 Unfällen gerufen. In den allermeisten Fällen blieb es bei Sachschäden. Nach vier Unfällen waren jedoch auch fünf Menschen in Krankenhäuser gebracht worden, wobei es sich nach derzeitigen Erkenntnissen eher um leichte Verletzungen handelte. Gegen 7:45 Uhr kam es auf der Landesstraße in Bad Wildungen-Bergfreiheit im Kreis Waldeck-Frankenberg zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem beide Fahrer mit vermutlich leichten Verletzungen anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurden. Kurze Zeit später, gegen 8 Uhr, kam eine Autofahrerin mit ihrem Pkw bei Wolfhagen-Ippinghausen im Landkreis Kassel von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Auto. Auch sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 8:20 Uhr kam auf der L 3212 bei Niedermeister eine Frau mit ihrem Pkw ebenfalls von der Straße ab. Auch sie überschlug sich mit dem Auto. Nach ersten Erkenntnissen blieb sie glücklicherweise unverletzt, wurde später von Rettungskräften aber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Unfall wurde gegen 8:30 Uhr zwischen Willingshausen-Wasenberg und Neustadt im Schwalm-Eder-Kreis gemeldet. Auch hier wurde eine Autofahrerin verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

