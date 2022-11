Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch: Täter entwenden Werkzeuge aus Fabrikhalle

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Samstag (29. Oktober 2022), 12:00 Uhr und Montag (31. Oktober 2022), 07:30 Uhr, kam es in Weeze zu einem Einbruch in eine am Holtumsweg gelegene Fabrikhalle. Der oder die Täter verschafften sich durch gewaltsames öffnen eines Tores Zutritt zum Gelände und hebelten dort eine Türe der Fabrikhalle auf. In der Halle durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Werkzeuge, darunter ein kompletter Werkzeugwagen sowie eine kleine rote Rohrzange.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Geldern 02831 1250 entgegen genommen.

