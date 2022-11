POL-KLE: Straelen - Unbekannte Täter entwenden blauen Renault Megane

Goch (ots) - Im Zeitraum von Samstag (29. Oktober 2022), 19:45 Uhr bis Sonntag (30. Oktober 2022), 11:15 Uhr, kam es in Goch an der Kreuzung Weezer Straße / Pastor-Perau-Staße zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein Hyundai i30, welcher am Fahrbandrand abgestellt gewesen war, eines 60-jährigen Halters beschädigt. Das Fahrzeug weist Kratzer auf der Motorhaube sowie am rechten Außenspiegel auf. Der Unfallverursacher ...

