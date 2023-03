POL-KS: Linienbus muss wegen Lieferwagen bremsen: Drei verletzte Fahrgäste

Kassel (ots) - Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem leerstehenden Fabrikgebäude an der Sandershäuser Straße in Kassel gerufen. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war das Feuer in dem alten Salzmann-Gebäude im Obergeschoss ausgebrochen. Dort war aus noch ...

