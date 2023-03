POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 77-Jährige aus Hofgeismar ist wohlbehalten zurück

Kassel (ots) - Die Polizei sucht nach der 77-jährigen Heide H. aus Hofgeismar und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste lebt in einer Seniorenwohnanlage in Hofgeismar. Heute verließ sie die Wohnanlage gegen 16:30 Uhr zu Fuß in unbekannte Richtung. Sie ist nicht witterungsangemessen bekleidet und ...

mehr