Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermisste Heide H. (77 Jahre) aus Hofgeismar und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots)

Die Polizei sucht nach der 77-jährigen Heide H. aus Hofgeismar und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste lebt in einer Seniorenwohnanlage in Hofgeismar. Heute verließ sie die Wohnanlage gegen 16:30 Uhr zu Fuß in unbekannte Richtung. Sie ist nicht witterungsangemessen bekleidet und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die intensiven Suchmaßnahmen mit starken Polizeikräften und Suchhunden verliefen bisher negativ. Daher wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung.

Heide H. ist ca. 170 cm groß, wiegt 70 kg und hat eine kräftige Statur. Sie hat blonde kurze Haare und auffällig roten Ausschlag im Gesicht und Dekolletee. Heide H. ist mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der 77-Jährigen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Frank Jochheim , Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell