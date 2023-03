Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bellende Hunde schlagen Einbrecher in die Flucht: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke:

Zwei bellende Hunde haben in der Nacht zum heutigen Freitag im Schlehenweg in Kassel einen unbekannten Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gleichzeitig weckten die Tiere die Bewohner des Reihenhauses, die den ungebetenen Gast beim Blick aus dem Fenster aber nicht mehr zu Gesicht bekamen. Der Täter hatte gegen 1:45 Uhr versucht, mit Werkzeug die Haustür aufzuhebeln. Da dies offenbar misslang, schlug der Unbekannte anschließend den Glaseinsatz der Tür ein, um in das Haus einzusteigen. Als die Hunde anschlugen und sich lautstark bemerkbar machten, ergriff der Einbrecher umgehend die Flucht in unbekannte Richtung. An der Haustür hatte er einen Schaden von ca. 500 Euro angerichtet.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell