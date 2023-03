Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungsbrand in Ysenburgstraße: Keine Verletzten, etwa 20.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Am gestrigen Mittwochabend kam es gegen 21:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Ysenburgstraße in Kassel zum Brand in einer Wohnung. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer im 2. Obergeschoss anschließend zügig löschen und die noch im Haus befindlichen Bewohner sicher nach draußen führen können. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden, der in der betroffenen Wohnung entstanden war, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 20.000 Euro. Die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) zur Brandursache ergaben, dass das Feuer offenbar im Bereich eines Betts ausgebrochen war und durch den Bewohner fahrlässig verursacht worden sein könnte. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden beim zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell