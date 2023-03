Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 62-Jähriger ist wohlbehalten zurück

Kassel (ots)

Kassel: Der seit gestern vermisste 62-jährige Uwe J. Kassel-Wehlheiden ist wieder da. Er kehrte heute Nachmittag wohlbehalten in die Einrichtung, in der er lebt, zurück. Die Suche nach ihm, bei der die Polizei sich am heutigen Vormittag auch an die Öffentlichkeit gewendet hatte, ist somit erledigt.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto des 62-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell