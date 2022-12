Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Einbruch in Wohnung

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 02.12.2022, zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter das Schloss einer Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus, in der Untermauerstraße, aufzubohren. Der Versuch scheiterte. Die Täter gelangten nicht in die Wohnung.

