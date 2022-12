POL-EN: Wetter - Einbruch in Einfamilienhaus

Hattingen (ots) - Am Donnerstag (01.12) stellte eine 21-jährige ihren Kia, zwischen 16:30 und 18:30 Uhr, auf einem Privatgrundstück am Homberg ab. Sie ließ ihre Geldbörse sichtbar auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs liegen und verließ die Örtlichkeit. Dies nutzten bisher unbekannte Täter und schlugen die Seitenscheibe des Wagens ein. Sie entwendeten die Geldbörse. Auch in dem daneben stehenden Honda wurden die ...

mehr