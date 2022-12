Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld- Polizei warnt vor Trickbetrügern

Herdecke (ots)

Eine 60- jährige Herdeckerin wurde am Donnerstag Opfer einer Betrügergruppe. Die Frau erhielt zu Hause einen anonymen Anruf. Die Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus und schilderte, dass der Sohn der Herdeckerin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind tödlich verunglückt sei. Aus diesem Grund sei er nun festgenommen. Sie könne die Untersuchungshaft nur durch Zahlung eines fünfstelligen Betrages abwenden. Während die Geschädigte durch die Betrügerin dauerhaft am Telefon gehalten wurde, machte sich die Frau auf dem Weg nach Bochum, um die Summe einem beauftragten Notar zu übergeben. Der vermeintliche Notar erwartete sie bereits am verabredeten Ort und sie übergab die Summe. Wieder zu Hause angekommen wandte sie sich an ihren Ehemann und der Betrug fiel auf. Die Geschädigte kann den Täter wie folgt beschreiben: - Männlich - 50 - 55 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Südländisches Erscheinungsbild - Dunkle Haare - Kräftig gebaut (ca. 100 - 110 Kg) Wir warnen: Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie niemals Geld- oder Wertgegenstände an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell