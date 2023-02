Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf-Battenfeld - Einbrecher stehlen Pedelecs aus Fahrradgeschäft, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in Allendorf-Battenfeld ein. Sie entwendeten mehrere hochwertige Pedelecs. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 02.45 Uhr gelangten die Unbekannten an das Fahrradgeschäft in der RIngstraße, wo sie eine Tür gewaltsam öffneten und so einsteigen konnten. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie mehrere, auch hochwertige, Pedelecs und eine geringe Menge Bargeld. Die Täter dürften die Fahrräder mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert haben und konnten unerkannt flüchten. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht genau fest, bewegt sich aber im fünfstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die nun um Hinweise bittet.

Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen in Battenfeld, insbesondere auch zu einem Tatfahrzeug, gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

