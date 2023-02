Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannte brechen in Mobilfunkfachgeschäft ein und stehlen Handy-Attrappen, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag (2. Februar) auf Freitag (3. Februar) brachen unbekannte Täter in ein Mobilfunkfachgeschäft in der Korbacher Fußgängerzone ein. Sie entwendeten mehrere Handy-Attrappen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Unbekannten schlugen gegen 02.30 Uhr eine Glastür zu dem Geschäft in der Prof.-Bier-Straße ein. Anschließend konnte sie in den Laden einsteigen, wo sie unter anderem mehrere Handy-Attrappen, überwiegend der Marken "I-Phone" und "Samsung", entwendeten. Mit dem Diebesgut konnten die Täter unerkannt flüchten. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

