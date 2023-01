POL-MI: Dieseldiebe auf der Platten Weide unterwegs

Rahden (ots) - Am Freitagnachmittag kam es zu einem Einbruch in der Straße "Hinterm Lohbusch". Den Erkenntnissen nach hebelten unbekannte Personen im Zeitraum von 11.45 Uhr bis 18.50 Uhr zunächst die Haustür des Wohnhauses auf und verschafften sich Zutritt zum Inneren. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld mit sich. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Minden ...

