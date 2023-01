Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raubüberfall: Seniorin mutmaßlich beim Geld abheben beobachtet

Bad Oeynhausen (ots)

Gerade als sie die Haustür des Mehrfamilienhauses, in dem sie wohnt, erreicht hatte, wurde am Donnerstagvormittag eine Seniorin überfallen. Der Unbekannte raubte dabei ihre Geldbörse. Aufgrund des Tatablaufs ist davon auszugehen, dass der Täter die Frau zuvor beim Geldabheben beobachtet hat.

Die 80-Jährige hatte zuvor ihre Bank aufgesucht und am Automaten Bargeld abgehoben. Anschließend suchte sie fußläufig ihre Wohnanschrift in der Wiesenstraße auf. Im Eingangsbereich bedrängte sie dann der Räuber und drückte sie gegen die Haustür. Trotz größter Kraftanstrengung konnte sich des Mannes zunächst nicht erwehren. Plötzlich ließ der mit blauen Sportsachen bekleidete Unbekannte von ihr ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Herforder Straße. Er kurz darauf bemerkte das Opfer, das die in der Handtasche deponierte Geldbörse fehlte. Daraufhin alarmierte die Seniorin die Polizei.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell