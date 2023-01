Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geldautomat an der Königstraße gesprengt

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten in der Geschäftsstelle der Volksbank Herford-Mindener Land an der Königstraße gesprengt.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse flüchteten die Täter mit einem weißen oder hellen VW Golf neueren Modells mit offenbar hoher Geschwindigkeit über die Königstraße in westlicher Richtung hin zur Wittelsbacherallee. Die umgehend großangelegte Fahndung nach dem Fluchtwagen führte nicht zur Ergreifung der Kriminellen. Die Polizei hat den Tatort abgesperrt. Zur Stunde sind Beamte der Spurensicherung im Einsatz. Ob die Kriminellen Beute machten, ist gegenwärtig unklar. Die Räumlichkeiten der Volksbank wurden durch die Detonationswucht völlig verwüstet. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden. Eine Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest.

Gegen 2.27 Uhr hatten Anwohner eine Explosion in Verbindung mit aufsteigendem Rauch wahrgenommen. Dabei bemerkten die Zeugen drei dunkelgekleidete Tatverdächtige, als diese die einstöckige Geschäftsstelle verließen und mit dem beschriebenen Fahrzeug flüchteten. Daraufhin alarmierte man die Polizei. Wegen eines vermeintlichen Gasgeruchs erschienen Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Stadtwerke Minden vor Ort. Daraufhin wurde die Gaszufuhr wegen eines möglichen Lecks im Bereich des Tatortes unterbrochen.

Die Polizei bittet Zeugen, denen die Personen oder das beteiligte Fahrzeug aufgefallen sind, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Kripo in Minden aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell