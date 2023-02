Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schockanruf: Betrüger erbeuten Ersparnisse von Seniorin in Veckerhagen; Polizei sucht Zeugen der Geldübergabe

Kassel (ots)

Reinhardshagen-Veckerhagen (Landkreis Kassel): Mit der miesen Masche des Schockanrufs haben Betrüger am gestrigen Montag die Ersparnisse einer betagten Frau aus Veckerhagen erbeutet. Die Seniorin übergab im Laufe des Nachmittags Geld und Schmuck von hohem Wert an zwei Geldabholer, die zu der Betrügerbande gehörten. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die gestern in Veckerhagen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die beiden Geldabholer geben können.

Die Täter hatten die Seniorin gestern gegen 10:30 Uhr auf ihrem Festnetzanschluss angerufen. Zunächst gab sich eine Frau als ihre Tochter aus und schilderte hektisch, in einen schweren Unfall mit einem Fahrradfahrer verwickelt gewesen zu sein. Dann übernahm sofort ein Mann das Telefonat und gab sich Polizist aus. Über Stunden hielten die Täter die Seniorin anschließend am Telefon und bauten großen Druck auf die Frau auf. Um ihrer Tochter zu helfen und sie frei zu bekommen, müsse sie einen hohen Geldbetrag bezahlen, so die vermeintlichen Polizisten. Schließlich übergab die Seniorin im Glauben, ihrer echten Tochter in einer Notsituation zu helfen, im Laufe des Nachmittags ihre Ersparnisse an die beiden Geldabholer. Die Übergabe der Wertsachen, die zu zwei verschiedenen Zeitpunkten erfolgte, fand im Wohngebiet zwischen dem Sportplatz und der Bundesstraße statt.

Zu den beiden Geldabholern liegen folgende Beschreibungen vor:

1.) Männlich, etwa 40 Jahre alt, dunkle kurze Haare, schlanke Statur, legere Kleidung, sprach akzentfrei Hochdeutsch

2.) Männlich, etwa 40 Jahre alt, Glatze, legere Kleidung, sprach akzentfrei Hochdeutsch

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall werden nun von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die gestern in Veckerhagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und weitere Hinweise auf die beiden Geldabholer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

