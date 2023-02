Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruchschutz für Häuser, Wohnungen und Keller: Polizei Nordhessen bietet kostenloses Webinar am 15. März an

Kassel (ots)

Nordhessen: Die Fachberaterinnen und Fachberater für Kriminalprävention beim Polizeipräsidium Nordhessen bieten am 15. März 2023, von 18 bis 20 Uhr, ein kostenloses Webinar zum Thema Einbruchschutz an. Dabei werden sie die Möglichkeiten eines effektiven Schutzes von Häuser und Wohnungen gegen Einbrecher aufzeigen. Da es in den letzten Monaten insbesondere in Kassel aber auch vermehrt zu Einbrüchen in Kellerräume von Mehrfamilienhäuser gekommen ist, wird auch auf darauf eingegangen, wie man den Keller gegen Einbruch schützen kann.

Die Anmeldung zu dem Online-Seminar erfolgt unter dem folgenden Link: https://next.edudip.com/de/webinar/einbruchschutz-fur-hauser-wohnungen-und-keller/1886296

